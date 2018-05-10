В субботу из-за эстафеты полицейских перекроют центральные улицы Екатеринбурга

В Екатеринбурге 12 мая в очередной раз перекроют центр: улицы 8 Марта и Бориса Ельцина с 10 до 12 часов будут закрыты из-за бегунов. В городе пройдет эстафета полицейских в честь Дня Победы.

Согласно постановлению администрации Екатеринбурга о перекрытиях улиц к 9 Мая, в субботу с 10:00 до 12:00 (на время проведения 38-й легкоатлетической эстафеты личного состава УМВД РФ по Екатеринбургу) будет закрыто движение транспорта по улице Бориса Ельцина, от улицы Челюскинцев до улицы 8 Марта; по улице 8 Марта, от улицы Бориса Ельцина до проспекта Ленина.

Как уточнили в пресс-службе УМВД, в этом году в эстафете примет участие 21 команда, в том числе 15 городских отделов полиции, а также патрульно-постовой, дорожно-патрульной, конвойной служб. Всего на старт выйдут порядка 150 сотрудников полиции.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 10.05.18

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