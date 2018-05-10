Глава Чкаловского района устроит прием за бюджетный счет: меню для избранных

Чкаловский район Екатеринбурга в этом году отметит свое 75-летие. Бюджет на это выделяет около полутора миллионов. В числе прочего к юбилею будет выпущена книга о районе, а его глава проведет прием-банкет для 100 человек. Причем пировать планируется за пределами празднующего района.

Чкаловский район Екатеринбурга отметит свое 75-летие 12 июня этого года – правда, основные мероприятия запланированы на 8 июня, выходной день. Администрация района разместила уже несколько аукционов, чтобы отпраздновать – платить за все будет бюджет города Екатеринбурга. Около 900 тысяч район потратит на праздничные мероприятия для всех жителей: в парке «Южный» на улице Академика Шварца проведут концерт (готовить его, согласно техзаданию, должен режиссер-постановщик, заслуженный артист РФ), у ДК «Елизаветинский» сделают арку из воздушных шариков, там выступят хореографические, инструментальные и вокальные коллективы, пройдет районный фестиваль медиатворчества «Наш район – наша гордость!» и так далее. К юбилею будет выпущена книга о районе, требуется 1000 экземпляров. Это обойдется городу в 351 тысячу рублей.

Еще один аукцион – организация и обслуживание приема главы администрации Чкаловского района – касается празднования для сотни человек, пофамильный список не разглашается. Интересно, что прием главы в честь юбилея Чкаловского района пройдет, согласно ТЗ, в радиусе 500 метров от метро «Динамо» – то есть в Железнодорожном районе. Обед проведут с 5 до 9 часов вечера. В меню – мясное ассорти и ассорти из мясных закусок (галантин из птицы, шейка, салями, говядина деликатесная, валованы с гусиным паштетом, рулетики из ветчины, канапе со шпиком и корнишонами), филе куриное под ореховым соусом, овощные тарелки, рулетики из ветчины с сырной закуской, несколько видов салатов, блинчики с разнообразными начинками, котлеты щучьи, котлеты по-киевски, фруктовая тарелка, эклеры, корзиночки с кремом. А также блюда из «классического» застольного набора: селедка с картошкой, холодец с горчицей, соленья (помидорчики, опята маринованные, капуста квашенная). При этом к таким закускам, если верить аукционной документации, подавать будут только чай и морс. За праздничный стол бюджет города Екатеринбурга заплатит 170 тысяч рублей.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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