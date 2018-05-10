В Качканаре осудили семейную пару за драку с полицейскими, вызванными по ошибке

В Качканаре суд приговорил к штрафу и условному наказанию супругов, оказавших сопротивление полицейским. Мужчина пинался ногами при задержании, а его жена запустила в одного из стражей порядка бутылку из-под пива. Оба были пьяны, когда сотрудники ППС пытались доставить их в отделение.

История началось с того, что жительнице Качканара позвонил ее брат, пожаловался на плохое самочувствие и попросил вызвать скорую. Женщина под воздействием алкоголя неправильно поняла слова родственника и решила, что его ранили ножом. Эту информацию она передала медикам, а те, согласно инструкции, сообщили об этом в полицию. В итоге в квартиру пациента приехали врачи и наряд ППС. Там и выяснилось, что у мужчины в действительности заболело сердце. Пока ему оказывали помощь, в квартиру пришли сестра хозяина и ее муж и начали вести себя неадекватно: оскорбляли медиков и мешали им работать. Полицейские вывели дебоширов на улицу, но и там муж и жена продолжили скандалить.

В итоге в отношении супругов было возбуждено уголовное дело за применение насилия к представителям власти. Суд признал обоих виновными. Мужчине был назначен штраф в размере 50 тысяч рублей, кроме того он должен заплатить 6 тысяч рублей компенсации пострадавшим полицейским. Женщине отдельным приговором суда назначено 2 года лишения свободы условно.

Качканар, служба информации РИА «Новый День»

Качканар. Другие новости 10.05.18

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