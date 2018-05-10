В Екатеринбурге пройдет первый Всероссийский химический диктант

В ближайшую субботу пройдет первый Всероссийский химический диктант. Екатеринбург присоединился к этой акции, проверить свои знания по этому предмету можно будет в УрФУ.

Как рассказали в пресс-службе вуза, «диктатором» станет президент Российского общества иммунологов Валерий Черешнев. Участники за 60 минут должны будут ответить на 25 вопросов, как говорят в вузе, не очень сложных. Вопросы в тестовой форме, с одним вариантом ответа. «При этом чтобы ответить правильно, специальные химические знания не требуются, достаточно умения рассуждать и логически мыслить», – добавили в УрФУ.

Начало акции в 14:00 в корпусе института естественных наук и математики УрФУ по адресу: ул. Куйбышева, 48, аудитория 700.Чтобы принять участие, необходимо предварительно зарегистрироваться. Это можно сделать по ссылке.

Екатеринбург, служба информации

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