Директор свердловского фонда капремонта получил выговор от министра

Министр ЖКХ и энергетики Свердловской области Николай Смирнов объявил выговор директору фонда капремонта Станиславу Суханову.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе областной прокуратуры, причиной стало обращение в МинЖКХ надзорного ведомства: на территории региона прокуроры нашли многочисленные нарушения в работе фонда.

Во-первых, капремонты снова ведутся с отставанием от графика. На момент прокурорской проверки запланированные работы были завершены только в 1974 (86,3 %) из 2274 домов, подлежащих капремонту в 2015 – 2017 годах. В частности, в Екатеринбурге план выполнен на 92 %, в Ивдельском и Краснотурьинском городских округах на 87 % и 94 % соответственно.

В Красноуфимске ООО «Стройжилсервис» ремонтировало четыре многоквартирных дома с отставанием от срока более чем на 2 месяца. Только после внесенного прокурором представления работы на данных объектах завершены. То же самое наблюдалось в доме № 3 по пер. Лобачевского в Екатеринбурге, где работало ООО «РегионСпецСтрой». Также сроки неоднократно срывались в Чкаловском и Октябрьском районах Екатеринбурга.

Также вскрываются факты некачественного выполнения работ. Например, в домах по адресу ул. Мельковская, д. 3 и ул. Минометчиков, д. 62 подрядчик уклонялся от замены инженерных коммуникаций системы центрального отопления, предусмотренной Региональной программой.

Недочеты выявлены также в Богдановиче, Нижнем Тагиле, Невьянске, Кировграде, Ивделе, Кушве.

Екатеринбург, служба информации

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