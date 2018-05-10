С понедельника в Екатеринбурге начнут отключать отопление

Отопительный сезон в Екатеринбурге подойдет к концу 14 мая.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующее постановление сити-менеджера Александра Якоба опубликовано сегодня в газете «Вечерний Екатеринбург».

В документе говорится, что прекращение подачи теплоносителя в системы отопления жилых домов и общественных зданий пройдет поэтапно и в последнюю очередь коснется объектов здравоохранения, образования, детских дошкольных учреждений, домов ветеранов.

Согласно прогнозу Gismeteo.ru, 14 мая днем в Екатеринбурге ожидается 19 градусов тепла. Однако уже в ночь с 16 на 17 мая ожидаются заморозки до -2.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 10.05.18

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