УК объявила дом опасным и выселяет жильцов. Они против (ВИДЕО)

Противоречивая ситуация сложилась вокруг жилого дома по адресу ул. Военная, 7 в Екатеринбурге (микрорайон Вторчермет).

Как передает корреспондент РИА «Новый День», около двух недель назад с фасада дома обрушилась часть кирпичей. Сегодня на стене появилось объявление об общем собрании жильцов: УК РЭМП ЖСК намерены убедить жильцов съехать, так как проживание в доме, по их мнению, опасно. В объявлении сказано, что «отдельные места общего пользования» изношены на 75%.

Выселяют жильцов. Они против

Сами люди с такой оценкой ситуации категорически не согласны. У большинства комнаты в этой «малосемейке» – единственное жилье, к тому же находящееся в собственности. Одни купили его в ипотеку, другие – на материнский капитал. К тому же в архиве постановлений администрации города документа о признании дома аварийным нет, рассказывают обитатели дома на Военной.

Жильцы полны решимости на сегодняшнем собрании озвучить управляющей компании свой категорический отказ на предложение о выселении.

Чем еще аргументируют свою позицию жильцы, смотрите в видеосюжете.

Екатеринбург, служба информации

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