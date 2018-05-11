Дом не аварийный, но лучше съехать: встреча с жильцами на Военной, 7 прошла на повышенных тонах (ФОТО)

Управляющая компания не имеет права выселять жильцов из дома, нуждающегося в капремонте, но ради собственной безопасности им следует подумать о маневренном жилье, а также создать совет дома. Как передает корреспондент РИА «Новый День», таков краткий итог вчерашней встречи жильцов дома на улице Военной, 7 в Екатеринбурге, представителей УК РЭМП ЖСК и администрации Чкаловского района города.

Разговор почти сразу начался на повышенных тонах. Люди высказали представителю УК Ирине Тагильцевой множество претензий: ремонт в здании не проводится десятилетиями, его состояние ухудшается, а с протечками на стенах УК борется, просто отключая воду в правом крыле, где из-за испорченной гидроизоляции осыпалась часть фасада. УК, в свою очередь, обвиняет жильцов в неконструктивной позиции и настаивает на избрании совета дома, с которым можно было бы оперативно взаимодействовать по всем текущим, в прямом и переносном смысле слова, вопросам.

Самый главный вопрос, который волновал граждан – действительно ли их дом признан аварийным и им нужно срочно съезжать, как было заявлено в объявлении УК. На этот вопрос четко ответил представитель Чкаловской районной администрации Валерий Вшивцев, который пусть не сразу, но тоже подъехал на собрание. Он заявил, что дом аварийным не признан. Если граждане заинтересованы в этом, то они должны обратиться с заявлением в межведомственную комиссию горадминистрации. В то же время он рекомендовал жильцам все-таки подумать о размещении в маневренном фонде на время капремонта. «Жизнь – достаточно серьезный фактор», – отметил он и заверил, что в администрации работают вполне компетентные люди, которые учтут все семейные обстоятельства людей, нуждающихся во временном жилье. Жильцы встретили этот совет без восторга, так как у многих из них есть маленькие дети, а никто не смог назвать им даже примерные сроки проведения ремонтных работ. Чиновник также повторил слова представителя УК о создании совета дома, заявив, что без него все встречи выливаются в пустые разговоры.

В пресс-службе администрации города РИА «Новый День» сообщили, что объявления о необходимости освобождения всех жилых помещений по указанному адресу УК разместила по собственной инициативе. «Собственникам и нанимателям пострадавших помещений на период проведения ремонтных работ предоставлена возможность переехать в помещения маневренного фонда. На сегодняшний день Управлением жилищного и коммунального хозяйства администрации города Екатеринбурга готовится письмо в адрес обслуживающей организации о необходимости проведения срочных работ по восстановлению разрушенной стены», – заявили в мэрии.

Напомним, вчера на подъезде дома по ул. Военной, 7, где ранее усыпалась часть кирпичного фасада, появилось объявление, что дом признан аварийным и жильцам необходимо срочно съехать. Сами люди с такой оценкой ситуации категорически не согласны. У большинства комнаты в этой «малосемейке» – единственное жилье, к тому же находящееся в собственности. Одни купили его в ипотеку, другие – на материнский капитал, и выезжать они никуда не хотят.

Жильцы не хотят выезжать

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 11.05.18

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