В Екатеринбурге сформируют семь окружных избиркомов вместо 18

На следующей неделе в Екатеринбурге начнется формирование окружных избирательных комиссий, которые станут организаторами предстоящих в сентябре выборов в городскую думу.

Как сообщили РИА «Новый День» в горизбиркоме, в этом году процедура существенно изменится. Вместо 18 окружных избиркомов (по числу одномандатных округов) будет сформировано семь – по числу административных районов города. В каждом из них по решению горизбиркома будет девять человек. Таким образом, всего в окружные избиркомы Екатеринбурга отберут 63 человека. «Такой вариант не только будет более удобен для всех участников избирательного процесса, но и существенно сэкономит бюджетные средства», – пояснили в избиркоме. Прием предложений стартует 16 мая и продлится по 25 мая включительно. Все представленные от кандидатов документы пройдут тщательную проверку

Напомним, в границах Верх-Исетского, Кировского, Орджоникидзевского, Чкаловского районов находится по три одномандатных округа, а Железнодорожного, Ленинского, Октябрьского – по два. Осенью в гордуму будут избраны 18 депутатов по одномандатным округам и 18 – по партийным спискам от территорий, границы которых совпадают с границами округов.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 11.05.18

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