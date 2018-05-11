Центр Екатеринбурга встал в пробку из-за ремонта и невнимательных водителей (ФОТО)

В Екатеринбурге сегодня закрыли движение по перекрестку улиц Ленина и Карла Либкнехта – как и анонсировалось еще с прошлой недели. Дорожники выставили знаки, однако водители все равно попадают в заторы. Ограничения продлятся до 15 мая.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в утренний час пик загруженность центральных улиц оценивалась в 10 баллов, при том, что многие другие дороги были даже свободнее обычного. Водители «пропустили» сообщения о скором закрытии перекрестка в центре города и поехали по привычному маршруту. В результате им пришлось на месте размышлять над маршрутами объезда.

К этому времени на помощь водителям уже пришли сотрудники ГИБДД: они дежурят на перекрестках проспекта Ленина с улицами Пушкина и Красноармейской, на самом перекрестке. Для удобства автомобилистов временно открыт поворот налево на улицу Толмачева при движении по Ленина в сторону от центра города. Тем не менее близ перекрестка до сих пор сильные заторы. Хуже всего приходится тем, кто приближается к проспекту Ленина с Карла Либкнехта со стороны улицы Малышева – они выезжают со второстепенной дороги, им помогает регулировщик.

Движение трамваев через перекресток, где идет капремонт путей, закрыто – маршруты пустили в объезд. Примечательно, что некоторые пешеходы почему-то сворачивают с тротуара, перелезают под ограничительными лентами и идут вдоль раскуроченной дороги. Ограничение движения на перекрестке Ленина и Карла Либкнехта будет действовать до 6 утра 14 мая, к этому сроку работы должны закончить.

Первоначально заявлялось, что ограничение движения на перекрестке Ленина и Карла Либкнехта будет действовать до 6 утра 14 мая. Однако сегодня в администрации города уже внесли поправку – ремонт завершат к 15 мая.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Семен Саливанчук

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