Под Екатеринбургом закопали в землю полтонны свежих яблок (ФОТО)

Очередная контрольная проверка плодовоовощных баз Екатеринбурга завершилась выявлением санкционных продуктов. Вчера сотрудники уральской таможни и Россельхознадзора обнаружили на двух складах 450 килограмм подозрительных яблок. Свежие фрукты были без маркировки и сопроводительных документов, сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно президентскому указу о «продуктовом эмбарго», действующему с августа 2015 года, санкционные товары подлежат уничтожению. Партия яблок была изъята из оборота и отправлена на полигон твердых отходов. Там незаконно ввезенные в Россию фрукты раздавили бульдозером и смешали с землей.

Напомним, что за прошлый год уральские таможенники обнаружили более 300 тонн санкционных продуктов. В основном это были яблоки и груши, завезенные из европейских стран.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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