За неделю до всероссийского фестиваля граффити муниципалы заплатят за роспись перехода у ЦПКиО

Подземный переход близ центрального входа в парк им. Маяковского украсят граффити. Примечательно, что сделать это должны за счет муниципального учреждения и за неделю до того, как в Екатеринбурге состоится уже традиционный фестиваль уличных художников.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на сайте госзакупок МАУК ЦК «Урал» разместило заявку на «художественную роспись подземного перехода». Рисовать будут в переходе у центрального входа в ЦПКиО, к фестивалю болельщиков во время ЧМ-2018. Заказ размещен как закупка у единственного поставщика. Работы разбиты на три этапа. Сначала подрядчик должен будет отправить заказчику на согласование 3 эскиза, времени у исполнителя в обрез – это требуется сделать до 14 мая. Затем до 16 мая в переходе будут трудиться 10 маляров, готовить переход к работе художников. Наконец, на последнем этапе начнется раскраска стен. Работать, как указано в документации, будут два художника – им необходимо 260 баллонов с краской, столько же насадок на баллоны, 50 литров краски и т.д. Эта работа должна быть выполнена в срок до 20 мая. Стоимость работ – 227,6 тысяч рублей.

А уже через несколько дней, 25-27 мая, в Екатеринбурге пройдет фестиваль «Стенограффия». В рамках его уличные художники разрисовывают стены Екатеринбурга и других городов, оставляя эффектные картины. И муниципальные учреждения города за это не платят. По словам жительницы города Татьяны, которая ежедневно проходит через переход, сейчас там на стенах граффити, которое осталось с одного из предыдущих фестивалей уличных художников.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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