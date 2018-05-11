Слух дня: через несколько дней на Урале может появиться новый полпред

В высших эшелонах государственной власти продолжаются кулуарные переговоры о возможных кадровых перестановках, связанных с формированием нового правительства РФ.

Как сообщают источники РИА «Новый День», конкретной раскладки по персоналиям пока нет, но новости могут прийти уже к середине следующей недели. Не исключено, что бывшие вице-премьеры, которых Дмитрий Медведев не захотел брать в следующий состав кабмина, продолжат свою карьеру в качестве полпредов. Федеральные СМИ уже сообщили, что Дмитрий Рогозин может получить этот пост в ЦФО. Пока неизвестна судьба Аркадия Дворковича, но не исключено, что он заменит Игоря Холманских на посту полпреда в УрФО, тем более что в правительстве он курировал продвижение Екатеринбурга как столицы «Экспо-2025». Так это или нет, покажет ближайшее будущее.

Москва, Екатеринбург, служба информации

Москва, Екатеринбург. Другие новости 11.05.18

Не только на турне для чиновников. Допдоходы все-таки направят и на строительство нового зала филармонии. / В Верхней Синячихе в реке утонул 14-летний подросток (ФОТО). / За неделю до всероссийского фестиваля граффити муниципалы заплатят за роспись перехода у ЦПКиО. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»