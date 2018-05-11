Полиция ищет мошенницу, похищающую украшения при помощи яиц и салфеток (ФОТО)

Полиция Екатеринбурга разыскивает подозреваемую в мошенничестве женщину, которая обманывает своих жертв при помощи яиц и салфеток, якобы требуемых для обряда. Далее женщина обещает совершить некий обряд очищения от сглаза на кладбище и пропадает с имуществом своих жертв. Особо внимательными стоит быть девушкам.

Одна из жертв мошенницы – 21-летняя студентка – обратилась в полицию на днях и сообщила, что неизвестная похитила у нее деньги и золотые украшения. По словам пострадавшей, свою обидчицу она встретила на улице Ильича. Женщина представилась Натальей и сказала, что на студентку наложена порча. Для проведения обряда снятия порчи «спасительница» попросила купить яйца и салфетки, после чего женщина провела некие манипуляции. Затем Наталья заявила, что для снятия порчи и умножения богатства девушке необходимо отдать все деньги и ценные вещи, находящиеся при ней. После этого студентка передала подозреваемой шесть тысяч рублей, а также золотой браслет с кулоном в виде двух сердечек. «Заклинательница» сказала, что сейчас увезет деньги и золото на кладбище и закопает, девушке же велела ждать ее в ближайшем кафе. Понятно, что Наталья не вернулась.

Общий ущерб, нанесенный девушке, составил 12 тысяч рублей. По факту хищения ценностей подразделением дознания отдела полиции № 15 было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159 УК Российской Федерации (Мошенничество).

Мошенница во время прогулки по Уралмашу за яйцами попала в объектив камер наблюдения. Полиция просит других жертв мошенницы и всех, кто знает, где найти женщину, сообщать в правоохранительные органы.

Приметы подозреваемой: на вид 25-30 лет, худощавого телосложения (при этом заметен округлившийся живот, как при беременности), волосы рыжие чуть ниже плеч, рост около 160 см. Была одета в темный пуховик ниже колена, колготки с узорами в виде кругов, полуботинки черные на плоской подошве.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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