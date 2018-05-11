На публичные слушания по изменениям в устав Екатеринбурга пришли 1314 человек

В ЦК «Урал» начались публичные слушания, на которых будет рассмотрен проект поправок в устав Екатеринбурга. Напомним, что изменения касаются схемы выборов главы города. Поправки в устав потребовались после принятия областного закона о введении конкурсной схемы избрания главы Екатеринбурга. Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», на слушаниях присутствует 1314 человек, председатель слушаний – замглавы администрации города Сергей Тушин. Он призвал участников «не кричать, не орать, воздержаться от появления эмоций», и выразил надежду, что слушания займут не более полутора часов. Тушин также подчеркнул, что раз областной закон об отмене прямых выборов вступил в силу, у города нет другого выхода, кроме как внести поправки в устав.

Изначально выступить на слушаниях планировали 18 человек, но некоторые отозвали свои заявления.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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