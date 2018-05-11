Дорогу в поселок Исток закроют на месяц. Возмущение автомобилистов не помогло

Вчерашнее перекрытие единственного моста в поселок Исток было технической проверкой. И на днях движение на путепроводе, ведущем в населенный пункт, будет закрыто на месяц – там начнутся ремонтные работы.

Путепровод в районе УралНИИСХоза от улицы Главной до 21-го километра Сибирского тракта закроют для проезда автомобилей до 10 июня. Это единственная прямая дорога в поселок Исток. Объезд будет организован через деревню Косулино для всех – автомобилистов, автобусов и служб немедленного реагирования (пожарные, скорые, газовики и т.д.). Крюк в 13 км, но в выходные он может занять час и более, так как осложнена ситуация параллельным ремонтом Тюменского тракта с непонятной датой окончания.

Вчерашнее техническое перекрытие уже вызвало волну возмущения автовладельцев. После потока гнева участников городских форумов на место выехали представители комитета вопросам благоустройства, транспорта и экологии горадминистрации. Но итог все равно прежний: дорогу закроют, объезда не избежать. «Путепровод 1973-го года постройки, т.е. не ремонтировать его нельзя, – пояснил «Новому Дню» Василий Амбалов, помощник по взаимодействию со СМИ замглавы города по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Евгения Архипова. «Как нам пояснили в ГУДСР (подрядчик, осуществляющий ремонт), лучшим выбором будет совсем закрыть, быстро сделать и потом открыть. Ширина дороги не позволяет организовать даже ограниченный проезд».

Местные говорят, что есть объезд через развилку на поселок Снегири, но там непреодолимым препятствием для легкового транспорта будет 20 метров дороги, которая полностью заболочена. По слухам, ее хотят закидать кусками асфальта, чтобы можно было хоть как-то проезжать. Но официальный объезд для транспорта – через деревню Косулино.

Екатеринбург, Таисья Юсупова

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