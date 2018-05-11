В Екатеринбурге художник посвятил четырехметровый триптих железнодорожным войскам (ФОТО)

В Екатеринбурге открылась выставка художника Максима Кузнецова о войне. Главная картина – триптих «Освящение боевого знамени» – практически 4 метра шириной.

Как рассказал корреспонденту РИА «Новый День» художник, триптих посвящён железнодорожным войскам. «Изображено таинство освящения знамени, ветеран передаёт воинскую эстафету молодому поколению. Это триптих, картина состоит из трёх частей. Первая показывает передачу знамени от старшего поколения младшему, на второй освящение знамени и на третьей преклонение»,– рассказал Максим Кузнецов. Полотно размерами 3,85 на 1,6 метра художник создавал почти 3 года.

На создание картины художника вдохновила служба в армии. Он закончил училище, в 2012 году поступил в академию – но в тот год отсрочку для уже имеющих образование отменили и Максима забрали в армию. «Я служил в железнодорожных войсках, у нас, на Пехотинцев. Очень положительные воспоминания, не жалею, что был в армии. До того и не думал, что такие войска бывают и сколь они важны»,– отметил художник.

Кроме триптиха на выставке ещё пять картин – все о войне. Одна из них посвящена подвигу советского железнодорожника Лесникова, который привёл первый военный эшелон в осаждённый Берлин. На другой картине – портрет ветерана Александра Чистякова, который ушёл на фронт в 17 лет, сейчас герой живет в Екатеринбурге. Картины Максима Кузнецова можно увидеть в Доме офицеров.

Екатеринбург, Служба информации

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