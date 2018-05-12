В Екатеринбурге участники конкурса съедят на скорость 600 сосисок (ФОТО)

Сегодня в ТЦ «Карнавал» прошел конкурс по поеданию сосисок на скорость. Фестиваль сосисок проходит в Екатеринбурге в первый раз.

Для участия необходимо было зарегистрироваться и пройти творческий конкурс. «Ели на скорость пельмени, блины, вот решили сосиски попробовать», – рассказала директор по маркетингу Ольга Русинова. Поболеть пришли целыми семьями, поделились организаторы.

Конкурс включал творческую часть – про сосиски рассказывали стихи, пели песни и сочиняли хокку. Фестиваль продлится до вечера, победителя пообещали назвать в группе «Карнавала» в социальных сетях.

На первом этапе каждый участник получил миску с 10 сосисками, соус и воду. Всего же для конкурсантов заготовлено 600 сосисок.

Екатеринбург, служба информации

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