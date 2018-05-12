В шахте «Естюнинская» погиб рабочий-взрывник

В Нижем Тагиле на шахте «Естюнинская» погиб рабочий. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области. По предварительным данным, сегодня утром, на объекте проводились взрывные работы.

Трое шахтеров заложили взрывпакеты, однако на поверхность вернулись не все. Это обнаружилось позже. Мастер спустился вниз и на 240-м горизонте обнаружил погибшего. Это был машинист скреперной лебедки, мужчина 1984 года рождения. Право проводить взрыв работы у него было. При осмотре тела у него нашли «взрывные» травмы. Тем не менее, назначена судмедэкспертиза, которая установит точную причину смерти.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении горных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека». Следователи вычислят ответственных за соблюдение техники безопасности на шахте, сейчас допрашиваются рабочие и руководство. Расследование продолжается.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 12.05.18

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