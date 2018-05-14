Лесничего из Шалинского района осудили за вырубку деревьев на 6 миллионов

Лесничего в Шалинском районе уличили в незаконной рубке деревьев на 6 миллионов рублей. Мужчину, который должен был следить за безопасностью леса, приговорили к условному сроку.

Осужденный Евгений Жданов работал участковым лесничим в ГКУ Свердловской области «Шалинское лесничество». В феврале-марте прошлого года он договорился с бригадой лесорубов о вырубке насаждений и по следам на снегу объяснил им место вырубки. Разрешения на рубку он не имел, а лесорубы этого не знали, потому спилили указанные деревья – всего более 270 кубометров. Уничтожены были березы, лиственницы, сосны, ели. Ущерб госфонду составил 6 миллионов рублей.

Жданова судили по ч. 3 ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений с использованием своего служебного положения в особо крупном размере». Как сообщили сегодня в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, ему дали 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, в это время он не сможет менять место жительства и работы (лесничим он уже не работает) без уведомления, ему на 2 года запрещено занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в лесной отрасли 2 года. «Кроме того, суд обратил орудие преступления – бензопилу – в собственность государства», – добавили в прокуратуре. В суде рассматривается иск о взыскании 6 миллионов рублей с бывшего лесничего.

Шалинский район, служба информации

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