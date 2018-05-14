В Свердловской области половодьем отрезаны от большой земли 26 деревень и сел

Уральские реки подтопили часть почтовых трактов, что заставило почтальонов перейти на альтернативные способы доставки писем и посылок.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Почты России, в районе Туринской Слободы Ирбитского почтамта почтовики уже приступили к доставке почты с помощью паромной переправы через реку Тура. Ожидается открытие паромной переправы в Таборинском районе. Добраться на автотранспорте до ряда населенных пунктов Таборинского района уже невозможно.

На прошлой неделе река Тагил затопила почтовый тракт в Махневском районе Алапаевского почтамта. Жителям деревни Хабарчихи Махневского района почту носят через подвесной пешеходный мост.

В Гаринском районе в отдаленные населенные пункты ездят на лодке. По реке Сосьва почтовики доставили почту жителям Ликино, Зыкино, Пуксинка, Еремино и Шантальская.

Напомним, что в труднодоступных территориях Свердловской области, отрезанных от «большой земли» речными преградами, проживает свыше двух тысяч человек.

В пресс-службе ГУ МЧС добавляют, что пока на территории Свердловской области подтопление и затопление жилых домов не прогнозируется, ухудшение паводковой обстановки не ожидается. Всего в регионе сейчас затоплено 9 мостов, ограничено транспортное сообщение с 26 населенными пунктами в Махневском, Слободо-Туринском, Байкаловском районе.

Ирбит, Алапаевск, Махнево, служба информации

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