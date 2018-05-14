Асбестовский Водоканал заплатит крупный штраф за мутную воду из-под крана

Роспотребнадзор выписал асбестовскому Водоканалу штрафы на общую сумму 367 тысяч рублей по итогам санитарной проверки на предприятии. Поводом для внеплановой ревизии стали жалобы горожан на некачественную питьевую воду. Кроме того, в январе санврачи обнаружили ротавирус в водоеме, снабжающем водопроводную сеть Асбеста.

Во время выездной проверки на Водоканале были проведены лабораторные исследования, которые показали многочисленные нарушения. В частности, содержание железа, кремния, жесткость, мутность питьевой воды превышали гигиенические нормативы почти в два раза. Кроме того, водопроводные сооружения предприятия были не защищены от доступа посторонних лиц, а на скважинах не было ограждения, сообщили в пресс-службе свердловского управления Роспотребнадзора.

В результате должностные лица Водоканала были привлечены к административной ответственности по статьям 6.3, 6.4, 6.5, ч.2 ст.8.42 КоАП РФ. Также предприятию внесено представление «Об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения», срок исполнения которого будет проконтролирован.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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