Хирург из Краснотурьинска отсудил у больницы полмиллиона рублей за свое изобретение

Областной суд оставил в силе решение Краснотурьинского городского суда о выплате бывшему врачу местной больницы вознаграждения за его изобретение.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе облсуда, с 2014 по август 2016 года истец работал заведующим хирургическим отделением ГАУЗ СО «Краснотурьинская городская больница». В это время он изобрел способ санации гнойных полостей в забрюшинном пространстве и способ аппендэктомии при распространении воспалительного процесса на купол слепой кишки. Авторские права на указанные служебные изобретения официально зарегистрированы в Государственном реестре изобретений РФ, Федеральной службой по интеллектуальной собственности выданы патенты. Указанные изобретения являются служебными изобретениями, исключительное право на них принадлежит больнице, а у изобретателя, при условии использования больницей его новаций, возникает право на авторское вознаграждение.

Краснотурьинская городская больница не выполнила свои обязанности по выплате авторского вознаграждения бывшему сотруднику, поэтому хирург обратился с исковым заявлением в Краснотурьинский городской суд. По его расчетам, сумма авторских выплат за период с 2015 по 2016 год по двум патентам составила 538 029 рублей. Также истец просил взыскать с ответчика расходы на юридические услуги в размере 15 тысяч рублей и по оплате государственной пошлины – 8 580 рублей.

Краснотурьинский городской суд иск удовлетворил частично. С ГАУЗ СО «Краснотурьинская городская больница» в пользу истца взыскано вознаграждение за использование изобретения по первому патенту за июнь 2015 года, за апрель, май, август, сентябрь 2016 года в сумме 315 780 рублей. Вознаграждение за использование изобретения по второму патенту за июнь 2015 года и май 2016 года в сумме 114 233 рубля. Вознаграждение за изобретения по патентам в сумме 45 010 рублей. Также с ответчика взысканы судебные издержки: оплата юридических услуг – 13 243 рубля и госпошлина – 7 575 рублей. Всего взыскано 509 086 рублей.

Ответчик не согласился с решением суда первой инстанции и подал апелляционную жалобу в Свердловский областной суд. Однако судебная коллегия оставила решение Краснотурьинского городского суда без изменения. Решение вступило в законную силу.

Краснотурьинск, служба информации

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