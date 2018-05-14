В Екатеринбурге посчитали воробьев (ФОТО)

В Харитоновском парке Екатеринбурге прошла ежегодная перепись воробьев.

Как сообщила в фейсбуке научный сотрудник Института экологии растений и животных УрО РАН Людмила Михайличенко, в этом году орнитологи насчитали в парке 470 воробьев, преимущественно домовых, но встречаются и полевые. Для подсчета воробьев парк был разбит на 30 участков, на которые встали 30 групп учётчиков. В обозначенное время они сосчитали всех воробьёв, находящихся на их участке. Ориентироваться участникам помогали цветные ленточки, развешанные на деревьях и карты, которыми снабжена каждая из 30 групп. Затем все данные свели в таблицу, подсчитав общее количество птиц.

В Городском детском экологическом центре рассказали, что первый учёт воробьев в Екатеринбурге был проведен весной 2008 года. Учёты показали, что в Харитоновском парке домовых воробьёв в 2,5 раза больше, чем полевых. Численность обоих видов росла до 2014 года, потом начала снижаться. В наиболее благоприятные годы на территории парка держалось около 600 особей, то есть около 40 пар на гектар. В последние два года численность воробьёв, особенно полевых, упала. Причины этого пока неизвестны.

18 мая 2015 года, в Единый день экологического мониторинга, подобные учёты проводились в других точках города – например, во дворах школ. Так, в Ленинском районе воробьёв в 5-6 раз меньше, чем в Харитоновском парке, на территории 135 Лицея (Химмащ) полевых воробьёв нет совсем, а в Орджоникидзевском районе их в 2 раза больше, чем домовых. Общая плотность воробьёв на Уралмаше в полтора раза выше, чем в Харитоновском парке. «Вообще удивительно, что в центре города с миллионным населением живут полевые воробьи – любители сельских окраин. Вероятно, жизнь в нашем городе не так уж плоха», – резюмируют ученые.

Екатеринбург, служба информации

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