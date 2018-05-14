На Первоуральском новотрубном заводе тестируют обработку труб при помощи «Яндекса»

На Первоуральском новотрубном заводе совместно с Yandex Data Factory протестировали решение для оптимизации процесса термической обработки труб нефтяного сортамента. Опыт показал, что современные технологии позволят увеличить производительность на 3,5%.

Как пояснили на предприятии, Yandex Data Factory – B2B-направление, созданное «Яндексом» в 2014 году как экспериментальное. Оно занимается решением бизнес-задач компаний, которые имеют дело с большими массивами данных. В начале 2018 Yandex Data Factory успешно вышла из статуса эксперимента и стала полноценной частью команды, которая разрабатывает облачные решения для бизнеса разного уровня.

И группа компаний ЧТПЗ совместно с Yandex Data Factory провела тестирование на одном из своих производств – в финишном центре Первоуральского новотрубного завода. В рамках проекта специалисты «Яндекса» разработали математическую модель для автоматического назначения оптимальных режимов термообработки труб. Специально для этого была создана программа YDF-Hardening Optimizer, позволяющая работать с рекомендациями по настройке режимов термообработки каждой партии труб. Всего на этапе испытаний протестировано 16 режимов термообработки. Опыт показал, что современные технологии позволят увеличить производительность на 3,5%.

«Группа ЧТПЗ стремится внедрять самые современные технологии автоматизации производства. Решение YDF позволит повысить производительность, сократить издержки и увеличить маржинальный доход компании без вложения масштабных инвестиций. Компания продолжит практику применения математических моделей, основанных на технологиях Big Data, для увеличения эффективности технологических процессов», – прокомментировал технический директор группы ЧТПЗ Кирилл Никитин.

В 2018 году программа YDF-Hardening Optimizer будет дорабатываться для дальнейшего увеличения производительности.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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