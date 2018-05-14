Трамваи в «Ночь музеев» будут ходить до двух часов ночи

В Екатеринбурге ради акции «Ночь музеев», которая пройдет в ночь с 19 на 20 мая, продлили работу трамваев. Транспорт будет ждать окультурившихся горожан на остановке «Музкомедия» около часа ночи и развезет в разные части города.

По информации на сайте ЕМУП ТТУ, общий режим работы трамваев будет продлен до 02:30. К развозу пассажиров привлекут трамваи самых популярных шести маршрутов: № 8, 13, 15, 18, 26 и 27. Все вагоны будут ждать гуляющих по музеям на остановке «Театр музыкальной комедии» около 00:45. Часть трамваев пойдет в сторону площади Коммунаров, часть – в сторону УрФУ. Посмотреть расписание и схему движения можно на сайте ЕМУП ТТУ.

Напомним, в этом году «Ночь музеев» посвящена 295-летию Екатеринбурга, а также чемпионату мира по футболу. Всего в этом году в акции примут участие 110 музеев, галерей и площадок, – сообщили сегодня в управлении культуры Екатеринбурга.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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