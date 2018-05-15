В День Победы из дома ушли два тавдинских подростка (ФОТО)

Полиция Тавды разыскивает двух подростков, которые 9 мая ушли из дома и не вернулись.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД, это Владислав Ворвулев 2002 года рождения и Игорь Беляев 2001 года рождения.

Приметы Ворвулева: рост 175-180 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые короткие, челка зачесана на правую сторону, глаза карие.

Одежда: ветровка синего цвета с капюшоном, джинсы синего цвета, кеды черного цвета с тремя белыми полосками.

Приметы Беляева: рост 180-185 см, средней полноты, волосы черные короткие, глаза карие.

Одежда: без головного убора, ветровка красного цвета, штаны черного цвета, кеды черного цвета.

Особые приметы: татуировка на левой руке.

По предварительным данным, подростки могут находиться на территории Екатеринбурга.

Всех, кто что-то знает о пропавших, просят обращаться в полицию города Тавды по телефонам: 8(34360) 5-29-61, 8(34360) 5-24-94, 8(999) 368-23-03 или 02.

Тавда, служба информации

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