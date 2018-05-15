В Свердловской области посчитали антиЗОЖников

Министерство здравоохранения Свердловской области обнародовало данные, полученные при проведении эпидисследования, об образе жизни свердловчан. Оказалось, ЗОЖ – не в тренде у множества жителей региона.

Так, по статистике, в 2017 году практически 90 % взрослых не употребляют овощи и фрукты в достаточном количестве, то есть 5 порций в день. Треть населения имеет повышенный уровень артериального давления. В низкой физической активности медики уличили каждого пятого свердловчанина.

Что касается вредных привычек, то сейчас в Свердловской области курит 29 % взрослого населения. С алкоголем ситуация еще хуже – интенсивное употребление алкоголя (то есть 60 мл чистого спирта и более за один прием) отмечается у 44 % мужчин и 20 % женщин.

Екатеринбург, служба информации

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