С железнодорожных мостов в Екатеринбурге снимают рекламу (ФОТО)

В Екатеринбурге с железнодорожных мостов снимают рекламные плакаты. В частности, реклама пропала с моста на перекрестке улиц Малышева и Восточной и с моста на пересечении Восточной и проспекта Ленина.

Так этот мост выглядел раньше. Фото «Яндекс.Карты»

Напомним, что железнодорожная станция «Первомайская» сейчас ремонтируется. Там устанавливают теплые павильоны, билетные кассы, зал ожидания, а также обустраивают платформу, адаптированную для «Ласточек». Все работы планируется завершить к концу мая 2018 года.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 15.05.18

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