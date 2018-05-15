Ночь музеев-2018: где найти музыку, где – внезапную беседу об искусстве, а где – голых женщин

Вечером в субботу в Екатеринбурге начнется очередная «Ночь музеев», которая продлится до 2 часов воскресенья. «Новый День» выбрал самые небанальные и составил два варианта маршрутов, а также выбрал самые интересные экскурсионные программы. Итак, нас ожидают: тайны и хорроры Екатеринбурга, музыка на крыше, голые женщины на фоне города, дополненная реальность довоенного отеля и многое другое. 20 точек на карте «Ночи музеев» – в нашем обзоре.

Интересное из основной программы

В основной программе «Ночи музеев» в этом году – около ста площадок. В большинстве своем это городские музеи, которые предлагают во время акции посетить свои постоянные экспозиции, дополненные специальными программами, конкурсами, мастер-классами. По опыту прошлых лет можно предположить, что самыми популярными в центре Екатеринбурга будут Музей ИЗО и Музей истории города, а также Музей железнодорожного транспорта на вокзале. Вне центральной части города бешеной популярностью пользуются Музей трамваев на Фрунзе, Музей военной техники в Верхней Пышме и Музей золота в Березовском. Если вы собираетесь на эти площадки, будьте готовы к очередям.

Также по традиции многие пойдут в Литературный квартал, где сосредоточены сразу несколько музеев. Кстати, в парке Литквартала можно по пути зайти на музыкальный фестиваль в «Ракушке» (вход – 200 рублей). На эстраде в парке состоится музыкальный спектакль «Танцующий хлопок» (20:00). Далее будут выступать известные группы и исполнители: «Дзинь», Дуэт «По слухам», Маргарита Летанина, Ксения Чадова, Goreva, Антон Мамонтов aka EIMasta, Группа А. Т. О. М. Ы. и Александр Алферьев. Еще одна музыкальная программа стала уже традицией: в 18:00 на крыше Музея ИЗО начнется фестиваль Rock Museum.

Если говорить о менее популярных, но интересных предложениях, редакция РИА «Новый День» на свой вкус выбрала семь площадок основной программы, на некоторые вы вряд ли пойдете в обычный день (да вас и не везде пустят):

1) Отель Центральный (ул. Малышева, 74).

Первая гостиница Свердловска давно является легендой столицы Урала. В предстоящую ночь посетители музея отправятся в большое путешествие по 5 эпохам, которые охватят период с 1928 года по настоящее время, – обещают организаторы экскурсии.

В эту ночь вас ждут: уникальная 3D-дополненная реальность, где гости смогут окунуться в атмосферу отеля довоенного времени; погружение в атмосферу «рок-н-рольных» 70-х годов и танцы; «телепорт», который перенесет в атмосферу Советского общепита – там гостям нальют «тот самый напиток, без которого не обходился обед ни одного жителя советского Свердловска». Экскурсии по отелю будут стартовать каждые полчаса.

2) Белая Башня (ул. Бакинских комиссаров, 2 а).

Памятник конструктивизма в «Ночь музеев» откроет свою смотровую площадку и параллельно – выставку «Город на ладони». Экспозиция посвящена истории высотных точек Екатеринбурга.

Выставка объединяет материалы, накопленные за 120 лет съемок города с высоты.

3) Музей конструктивизма «Ячейка F» (ул. Малышева, 21/1, к. 38).

«Первый авангардный на Урале» историко-краеведческий музей с архитектурным уклоном расскажет об экспериментальной типовой квартире, разработанной командой архитекторов под руководством Моисея Гинзбурга в конце 1920-х годов, ставшей источником вдохновения для многих западных архитекторов. Экскурсии – каждые полтора часа, начиная с 19:00.

4) Музей «Об Этом» (ул. Луначарского, 133)

Увидеть голых женщин в пейзажах Екатеринбурга можно на выставке «Любовь в большом городе», 18 +. Экскурсия по выставке расскажет о том, как менялась культура любви и интимных отношений в городах, от древности до наших дней. Посетители смогут увидеть выставку известного мастера городского пейзажа Алексея Рыжкова «Романтика города». Екатеринбург и другие города мира раскроются на его картинах своими лирическими и даже эротическими образами. В музее также можно будет познакомиться с выставкой НЮ фотографов города. А еще отправиться в интерактивную мини-экскурсию для взрослых по Екатеринбургу. Также можно пройти бесплатную экспресс-проверку на ВИЧ.

5) Музей Боевой славы Урала (ул. Первомайская, 27 (Дом офицеров ЦВО).

Если до Верхней Пышмы и с военной техникой вы не доедете, а тема вам близка, то можно в самом центре Екатеринбурга попасть на спецпрограмму «Екатеринбург военный». На протяжении всего дня будет работать выставка редких архивных документов, а в качестве экспоната предстанет сам Дом офицеров. В обычные дни вы не попадете в закулисье ОДО. Его «закрытость» не оставляет в покое не одно поколение горожан. Вот уже более 70 лет это – объект исследования, восхищения, порождающий многочисленные домыслы и слухи. Гостям проведут экскурсии по «коридорам времени» и предложат самим разобраться: что из историй правда, а что – наивный вымысел.

6) Уральский филиал ГЦСИ (ул. Добролюбова, 16а)

Перед «Ночью музеев» ГЦСИ откроет новую выставку, подготовленную совместно с Гёте-Институтом в России – «Без границ». Где кончается Европа и где начинается Азия? На что влияют границы, и кто их проводит? Участники выставки – художники из 16 городов 11 стран Европы и Азии. Встречи-дискуссии с самими художниками, кураторские и медиаторские экскурсии во время «Ночи музеев» будут идти каждые полчаса.

Также можно будет «случайно» стать участником перфоманса. Прохожие на набережной Исети от улицы Малышева до Карла Маркса смогут подсесть на скамейки к специально подготовленным медиаторам, чтобы побеседовать об искусстве, задать вопросы и обсудить волнующие их темы.

А во дворе ГЦСИ будет параллельно идти бесплатная программа: sound-art вечер, презентация аудиовизуальной инсталляции Никиты Рокотяна, перформанс дуэта 60Hz (Берлин), dj-set завершающегося дня.

7) Музейно-выставочный центр «Дом Поклевских-Козелл» (ул. Малышева, 46).

Музей-особняк предлагает в «Ночь музеев» не просто посетить выставки, а пройти настоящий квест по загадкам исторического дома. Бывший дом польских дворян Поклевских-Козелл и Городская дума, впоследствии Горсовет и горком партии, являются главными достопримечательностями улицы Малышева, гостям предстоит ответить на интересные вопросы. Параллельно будет идти игра в шарады, выступление клуба исторических танцев «Pas de Cote» (до 00:00), выступление барда Юрия Желнина (до 21:00).

А также бесплатные экскурсии про Дом Поклевских-Козелл и новую выставку нижнетагильских промыслов: 19:30, 20:30, 21:30, 22:30, 23:30, 00:30.

Обратите внимание: вход на эти мероприятия основной программы – платный! Билеты стоят от 100 рублей. Можно приобрети единый билет: за 300 рублей он дает право на посещение пяти площадок (единый билет принимают 34 площадки, их список есть здесь).

Бесплатный маршрут «Ночи музеев»

Если вы не хотите тратить деньги на билеты в музеи, то можно погулять во время «Ночи» совершенно бесплатно. Бесплатную программу представляют почти 50 площадок, но основная масса – это музеи общеобразовательных школ, которые будут работать только днем, а также различные площадки на окраинах Екатеринбурга.

Из интересного бесплатного маршрута «Новый День» выделил 7 площадок. Но будьте готовы, что перемещаться между ними лучше на машине или транспорте – пешком вы не дойдете.

1) Редакция журнала «Урал» (ул. Малышева, 24, 4 этаж)

Журнал «Урал» открыл свой музей совсем недавно. Там можно будет впервые увидеть уникальные подарки редакции, редкие документы и артефакты. Гостей могут заинтересовать мяч волейбольной команды «Уралочка» с автографом Н. Карполя, первая печатная машинка редакции, пылесос «Урал» и гипсовые трусы героини фильма «Страна ОЗ», сценарий к которому был впервые опубликован в журнале «Урал».

2) Театр-променад «Землянка» клуба по месту жительства «Ровесник» (ул. Декабристов, 45).

В театре к «Ночи музеев» оборудовали настоящую землянку времен Великой Отечественной Войны, где гостям предлагают прикоснуться к быту того времени. По узким траншеям вы доберетесь до котелка с чаем, послушаете байки о прошедшем сражении, проверите обмундирование, порадуетесь за товарища. На площадке обещают интерактив.

3) Центр культуры «Орджоникидзевский» (бульвар Культуры, 3).

Самой интересной в программе уралмашевского ЦК будет экскурсия «Чердак ДК». Фактически это путешествие в прошлое заводского дома культуры. Благодаря элементам виртуальной реальности, зритель сможет перемещаться во времени по разным эпохам, начиная с 30-х годов прошлого века. Своими глазами увидеть сгоревший концертный зал, окунуться в мир коммунистического общества, решить виртуальные загадки и пронестись сквозь время от начала постройки здания до сегодняшнего дня. Экскурсии идут каждый час с 18 до 01 часа.

Также здесь вспомнят кинотеатр «Темп», который снесли недавно. Тир, игровые автоматы, буфет, красно-бордовый зал, деревянные скамейки и магия кино – в честь кинотеатра откроют экспозицию.

4) Галерея под открытым небом (ул. 8 Марта, 37 а (Дендропарк).

В Дендропарке в «Ночь музеев» откроют «Выставку аналоговой фотографии». На выставке вы увидите работы фотографов из разных уголков России. Фотографии в разных жанрах, по сути просто красивые картинки, которые разыграют среди гостей выставки.

5) Развлекательный центр «Луна» (Сибирский тракт, 34б)

Для детей и взрослых бесплатно проведут экскурсии в музей боулинга и «машинное отделение». Известно ли вам, что происходит с кеглями по ту сторону стены? Что такое пинсеттер? Из чего изготовлены шар, кегли? Почему шары боулинга не тонут? Откуда масло на дорожке? Почему возвращаются шары? Регистрация участников экскурсий необходима по телефону (343) 228-46-03.

6) Музей истории развития трамвайно-троллейбусного управления (ул.Фрунзе, 35)

В этом году популярный у горожан музей бесплатно ждет на экскурсию в ретро-вагонах «Трамвай – от истоков и до наших дней». Вы увидите первый в нашем городе вагон – деревянный 1929 года постройки, послевоенный МТВ-82, который проектировался на Тушинском авиазаводе. Также вы сможете посетить первый Чешский вагон в нашем городе Татра Т-2 и единственный сохранившийся в России сочлененный вагон Татра К-2.

7) ЦПКиО им. Маяковского

Центральный парк Екатеринбурга в случае хорошей погоды обещает устроить традиционную «Ночь фонтанов».

Проект «Ночь фонтанов» является отправной точкой в лето. Именно с этого дня парк начинает работать в полном режиме и предлагает посетителям спектр мероприятий «На любой вкус». Традиционно в этот день начинают работать все фонтаны парка. В программе: зрелищно-развлекательная программа, фотовыставка «Парк в десятилетиях», работа светомузыкальных фонтанов, световые инсталляции «Дорога в лето», open-air под открытым небом с лучшими DJ города.

Составленный нами бесплатный маршрут доступен по ссылке.

Экскурсии с гидами: пешие и автобусные

В этом году «Ночь музеев» представляет большой выбор разных экскурсионных программ – бесплатных, недорогих и подороже. Тематика всех так или иначе связана с историей Екатеринбурга или ЧМ. Все программы есть на сайте акции, мы же выбрали шесть самых интересных:

1) Автобусные экскурсии по площадкам «Ночи музеев».

Они будут стартовать от Информационного центра (площадь у памятника основателям города и Водонапорной башни). Организаторами разработано два маршрута на выбор.

Первый маршрут: мультимедийный парк «Россия – моя история. Свердловская область» – Музей советского быта «Сделано в СССР» совместно с «Антимузеем компьютеров» – Уральский филиал ГЦСИ – Екатеринбургский музей ИЗО (конечный пункт экскурсии).

Второй маршрут: Музей наивного искусства, Музей истории Екатеринбурга, Музея боевой славы Урала, Ельцин-центр (конечный пункт экскурсии). Старт автобусов по обоим маршрутам состоится в в18:30 и в 22:30. Количество мест ограничено, необходима предварительная запись по телефону: 8 912 2259055. Стоимость экскурсии 700 рублей с человека.

В программу автобусных маршрутов входит экскурсионная программа по городу с рассказом о тех достопримечательностях, которые расположены по маршруту; организованное посещение указанных музеев в сопровождении экскурсоводов, а также передвижение на комфортабельном автобусе.

2) Пешая экскурсия по Красной Линии – бесплатно

Красная Линия – это прорисованный прямо на асфальте пешеходный туристический маршрут по центру Екатеринбурга, длинной 6 км. Семь лет назад в сети было выбрано 35 лучших туристических объектов (архитектура, исторические места, необычные памятники, точки обзора), а затем все они были соединены нарисованной на асфальте красной линией в кольцевой пешеходный маршрут. Желающих приглашают совершить необычную пешеходную прогулку по вечернему Екатеринбургу в сопровождении экскурсовода – волонтера, который расскажет о первых 16-ти объектах Красной Линии. Старт – от Капсулы времени (Плотинка) каждые 15 минут с 18 до 21 часа. Продолжительность экскурсии – 2,5 часа.

3) «Городские легенды», часть 2

Автобусная экскурсия от одной из туристических фирм города имеет и первую часть, но она – более традиционная. Поэтому для любителей необычного мы выбрали вторую – это экскурсия для тех, кому есть 16 лет. Это не обзорная экскурсия по городу! Зато вы узнаете: как изгнать весьма неприятное существо из «Дворца технологий»; о младенцах-подкидышах в Октябрьском военкомате; о Сталинском слоне в старинном храме; о виртуозных арфистках из «Эрмитажа», жертвах общественного темперамента; о чекисте-убийце, которому отомстили расстрелянные и о многих других исторических загадках Екатеринбурга, которые автор собирал и исследовал на протяжении нескольких лет.

Старт экскурсий – от Театра эстрады. Будет всего один рейс в 21:00, стоимость – 800 рублей.

4) Квест «Сокровища уральских мастеров».

Еще одна турфирма предлагает экскурсию в формате квеста. Участвовать в нем можно с детьми. Экскурсия-квест будет проходить по центру города, на Плотинке, предварительная запись: 8 (343) 357-98-94. «Сокровища уральских мастеров» – это игра с заданиями по теме истории города, испытания разного уровня сложности, возможность блеснуть смекалкой и сообразительностью, скорость и ловкостью. Стоимость – 250 рублей взрослым, от 0 рублей – детям.

5) Экскурсии для иностранцев на разных языках

Если у вас гостит друг, который не говорит по-русски, для него будут организованы экскурсии от лингвистического клуба – на испанском, французском, английском и русском языках. В зависимости от языка, будет отличаться и программа экскурсии. Например, испанцам предлагают пройти по историческим местам нашего города: Часовня Св.Екатерины, памятник основателям города, Плотинка, Дом Севастьянова, Храм-на-Крови. Старт – в 17:30 от инсталляции «RUSSIA 2018» на Плотинке.

А французов ждут в 16:00 у памятника Ленину. На французском языке экскурсия будет посвящена путешествию во времени по старому Екатеринбургу. Вас ждет прогулка от Кафедральной площади мимо здания Горной канцелярии и первой мужской гимназии до места рождения Екатеринбургского завода. Вход – свободный.

6) Пешая и автобусная экскурсии по городскому стрит-арту.

Пешая экскурсия обещает, что гости окунутся с головой в мир уличного искусства. Участники пройдут по центральным улицам и подворотням города, где часто скрываются уличные арт-объекты. Продолжительность экскурсии: 2 часа, стоимость – 100 рублей. Записаться можно по телефону 8 (343) 357-98-94, 8-912-615-06-30.

Автобусная экскурсия в мир стрит-арта стоит дороже – 700 рублей. На автобусе предлагают проехать по самым интересным местам, где оставили свои работы уличные художники. А когда стемнеет, участникам предложат попробовать себя в качестве художников, самолично расписав кусочек стены.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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