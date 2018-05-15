Недовольный пациент «заминировал» психбольницу в Екатеринбурге

Житель Невьянска подозревается в ложном минировании психбольницы в Екатеринбурге. Мужчине не понравилось, что его отправили на лечение и он решил отомстить.

Психбольница на 8 км Сибирского тракта оказалась «заминирована» 12 мая. Полицейским поступил звонок о том, что в помещении лечебницы произойдет ЧП, все экстренные службы города отправились на проверку. Никаких опасных предметов на территории клиники не нашли. А позднее полицейские разыскали «шутника». Как рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу, им оказался житель Невьянска, мужчина 1955 года рождения, ранее неоднократно судимый пациент данной клиники. Задержанный полностью признался в содеянном и при опросе пояснил, что решил позвонить в полицию, так как не был согласен с решением суда о принудительном лечении. Мужчина на момент звонка находился в клинике, там он находится и сейчас.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 207 УК Российской Федерации. В УМВД напомнили, что санкция статьи 207 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа в размере от двухсот до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до восемнадцати месяцев, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок от двух до трех лет.

Екатеринбург, служба информации

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