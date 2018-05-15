В Первоуральске начались корпоративные соревнования белых металлургов по методике WorldSkills

Молодые белые металлурги Урала примут участие в корпоративном чемпионате по методике WorldSkills (WorldSkills Hi-Tech) группы ЧТПЗ, который начался сегодня на Первоуральском новотрубном заводе. Победители корпоративного турнира представят всю компанию на V Национальном чемпионате, который пройдет в Екатеринбурге осенью 2018 года.

Соревнования белых металлургов Группы ЧТПЗ будут идти до 18 мая в Образовательном центре на базе Первоуральского новотрубного завода.

«Образовательный центр в этом году в пятый раз принимает на своей площадке участников корпоративных соревнований по методике WorldSkills, – отметил на открытии чемпионата управляющий директор Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ, входит в Группу ЧТПЗ) Алексей Дронов. – Участие в чемпионатах – хороший стимул для профессионального роста сотрудников компании и будущих металлургов. Именно поэтому студенты корпоративной образовательной программы «Будущее Белой металлургии» ежегодно участвуют в классической ветке чемпионатов «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), а специалисты компании – в соревнованиях высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech».

В корпоративных соревнованиях участвуют 34 сотрудника трубного и нефтесервисного дивизионов Группы ЧТПЗ. Молодые рабочие в возрасте от 18 до 28 лет продемонстрируют профессиональные навыки в семи компетенциях. Все конкурсные задания корпоративного этапа чемпионата составлены в соответствии с международными стандартами движения WorldSkills.

Победители корпоративных соревнований представят Группу ЧТПЗ на V Национальном чемпионате сквозных рабочих профессий по методике WorldSkills (WorldSkills Hi-Tech), который пройдет в октябре 2018 года в Екатеринбурге.

В пресс-службе компании уточнили, что белые металлурги участвовали в WorldSkills Hi-Tech в России все 4 года проведения. За это время сотрудники группы ЧТПЗ завоевали 16 медалей в различных профессиональных компетенциях. Всего в копилке белых металлургов 75 наград с региональных и национальных чемпионатов «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), а также высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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