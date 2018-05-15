На Урале снова штормовое предупреждение – ожидается ветер до 26 м/с

Свердловские спасатели объявили штормовое предупреждение. Со ссылкой на информацию от синоптиков, представители ГУ МЧС России по Свердловской области сообщили о надвигающемся ветре до 26 м/с. Жителям региона были разосланы СМС с предупреждениями.

«Из-за сильных порывов ветра возможны аварии на объектах энергетики, нарушение связи, а также повреждение кровель жилых домов и строений», – добавили в пресс-службе ведомства. В МЧС рекомендуют не выходить из дома, не вести работы на открытом воздухе и на высоте, укрываться от сильных порывов ветра в подземных переходах или подъездах домов, не прятаться за остановками, недостроями, под деревьями, а также не ходить у стен. Спасатели попросили не парковать машины у билбордов и деревьев.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 15.05.18

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