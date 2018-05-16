Крупный пожар на Уралмаше: склад потушили к утру (ФОТО, ВИДЕО)

Крупный пожар на улице Бабушкина потушили практически на рассвете. С огнем боролись полсотни человек, огонь распространялся быстро из-за ветра. Огонь охватил 750 квадратных метров.

Видео службы спасения «Сова»

О пожаре на улице Бабушкина, в районе магазина «Окей», стало известно накануне около 8 часов вечера. Дым просматривался с Эльмаша, Уралмаша, Пионерского, жители соседних районов с начала возгорания жаловались на жуткий запах горящей резины. Как оказалось, загорелся двухэтажный склад. В службе спасения «Сова» рассказали, что на складе хранился битум и стройматериалы. Пожар возник в помещениях второго этажа, сильный ветер способствовал быстрому распространению огня на кровлю здания.

«В течение двух часов пожарные справились с огнём в двухэтажном административно-хозяйственном здании по ул. Бабушкина. Открытое горение ликвидировано. Тушение пожара осложнялось большой горючей загрузкой внутри помещений и шквалистым ветром. Из-за угрозы обрушения конструкций пожарные производили тушение огня снаружи здания, в том числе с пожарных автолестниц. Были организованы два боевых участка: для тушения пожара и защиты от огня расположенных рядом строений. Площадь пожара составила 750 кв. м», – прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

На тушении пожара работали около 20 единиц пожарно-спасательной техники и более 50 человек личного состава. К 03:17 была завершена проливка и разбор сгоревших конструкций, пожару дан отбой. В огне никто не пострадал.

Екатеринбург, служба информации

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