Сорванные крыши и обесточенные поселки: последствия штормового ветра на Урале (ФОТО)

Спасатели и энергетики всю ночь работали над устранением последствий штормового ветра, который пронесся над Свердловской областью.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе «МРСК Урала», порывы ветра до 26 метров в секунду вызвали серьезные нарушения на объектах электросетевого хозяйства. К 23 часам оказались обесточены 34 населенных пункта, в которых проживает порядка 14 тысяч человек. Для ремонта было задействовано 57 бригад (166 человек), оснащенных 66 единицами спецтехники. Работы велись в Серовском, Ивдельском, Горноуральском, Белоярском, Сысертском, Каменском городских округах, а также в Камышловском муниципальном районе. К 6:00 утра энергетики полностью возобновили подачу электричества.

Кроме того, как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС, вчера вечером ветром сорвало металлические листы кровли со здания пищеблока центральной городской больницы Алапаевска. К счастью, пострадавших нет. Работает комиссия по оценке ущерба, сегодня будут спланированы ремонтные работы.

Пищеблок ЦГБ Алапаевска. Фото ГУ МЧС по Свердловской области

По информации Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Свердловской области, других нарушений в системах жизнеобеспечения населения не зарегистрировано.

По данным синоптиков, на утро сегодняшнего дня штормовой ветер покинул территорию Свердловской области.

Свердловская область, служба информации

Свердловская область. Другие новости 16.05.18

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