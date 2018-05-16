В Екатеринбурге ТСЖ организовало общежитие для мигрантов в подвале дома

ТСЖ «Исток» в поселке Кольцово уличили в организации общежития для мигрантов в подвале. Компанию оштрафовали. Причем штраф выписали за нарушение пожарной безопасности.

Сотрудники прокуратуры обнаружили мигрантов в подвале дома на улице Испытателей, который находится в ведении ТСЖ «Исток» – в непредназначенном для проживания помещении обитало 6 граждан Республики Таджикистан, для каждого в подвале организовали комнату и даже санузел. Иностранцы за проживание ежемесячно платили по 1500-1700 рублей.

В прокуратуре заявили о грубом нарушении правил пожарной безопасности. «На объекте допускается использование электропроводки с видимыми нарушениями изоляции, допускается использование светильников со снятыми колпаками, на путях эвакуации отсутствуют знаки пожарной безопасности, здание не укомплектовано огнетушителями. Кроме того, председателем ТСЖ без проведения в установленном законодательством Российской Федерации порядке экспертизы проектной документации изменен класс функциональной пожарной опасности помещения подвала, а именно допускается проживание людей, что предоставляет угрозу для жизни и здоровья лиц», – рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

В адрес председателя ТСЖ прокуратура внесла представление об устранении нарушений федерального миграционного и противопожарного законодательства, документ находится на рассмотрении. В отношении ТСЖ и его председателя были возбуждены административные дела, по итогам рассмотрения которых ТСЖ оштрафовано на 150 тыс. рублей, председатель ТСЖ – на сумму 6 тыс. рублей. Мигрантов из подвала выселили.

Заодно прокуратура и департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области проверили содержание и обслуживание дома. Нашлись нарушения правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Государственного Комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.11.2003 № 170. Председателю внесли представление об устранении нарушений, возбуждено еще одно административное дело. Рассмотрение актов прокурорского реагирования и фактическое устранение нарушений федерального законодательства находится на контроле прокуратуры.

Екатеринбург, служба информации

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