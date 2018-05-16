В Серове «кухонный боксер» полгода истязал свою беременную девушку

Житель Серова на протяжении полугода избивал беременную сожительницу. Все это время 20-летняя девушка молчала о происходящем – об этом не знали не только полицейские, но и ее родственники.

Женщина обратилась в полицию с заявлением о том, что ее избивает 24-летний сожитель после очередных побоев в апреле этого года. Только после этого она рассказала, что он бил ее и в октябре 2017 года, и 1 января 2018 года, в середине января, в начале апреля.

Сотрудниками полиции Серова завершено расследование и направлено в суд для рассмотрения по существу уголовное дело по обвинению 24-летнего гражданина в истязании своей 20-летней беременной сожительницы. С заявлением о систематических издевательствах потерпевшая обратилась в органы внутренних дел в апреле 2018 года. Во всех этих случаях молодой человек был пьян, причем он знал, что его девушка ждет ребенка.

«Подозреваемый в содеянном признался. Ранее он был неоднократно судим: в 2008 году – за грабеж, в 2010 году – за мошенничество, в 2012 году – вновь за совершение грабежа, а также за вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления, в 2014 году – за кражу. Неоднократно привлекался и к административной ответственности, в том числе за потребление алкогольной продукции в общественных местах, прием наркотических средств без назначения врача», – рассказала следователь Евгения Антонова. По информации ГУ МВД по Свердловской области, теперь мужчине грозит срок по пункту «в» части 2 статьи 117 УК Российской Федерации «Истязание, в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Серов, служба информации

Серов. Другие новости 16.05.18

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