Музеи, бары и отели со скидками: в Екатеринбурге спустя 10 лет реанимируют проект карт для туристов City Pass (ФОТО)

В Екатеринбурге этим летом начнется продажа «Карты гостя» для туристов. В комплект за 1000 рублей войдут путеводитель, карта, бесплатное посещение музеев и набор скидок на рестораны, бары и, возможно, отели. Проект уже пытался запустить ныне осужденный вице-мэр Контеев в 2007 году, но тогда эта идея не взлетела. «Новый День» узнал почему и каковы шансы на успех в этот раз.

Чем «Карта гостя – 2018» отличается от «Карты гостя – 2007»

City Pass – карты гостя, существующие в популярных туристических городах по всему миру. Как правило, покупая такую карту, турист получает определенный набор услуг со скидкой: более дешевый проезд в общественном транспорте, бесплатное (или льготное) посещение музеев, скидки в местных кафе и барах. В Екатеринбурге в 2007 году – кстати, первыми в России – уже пытались начать выпуск «Карты гостя», и какое-то количество карт даже было продано, но проект очень быстро положили в стол и забыли. Тогда его курировал ныне осужденный вице-мэр Виктор Контеев, сама карта гостя стоила всего 250 рублей, действовала неделю и давала скидки на обслуживание в музеях, кинотеатрах, гостиницах и магазинах.

City Pass, который мэрия Екатеринбурга при помощи музейщиков и туристического сообщества собирается выпускать сегодня, кардинально отличается от образца 2007 года. «Карта гостя» Екатеринбурга в 2018 году будет стоить 1000 рублей для взрослых (и 500 рублей для детей младше 18 лет) и действовать сутки. За эти деньги турист получит путеводитель, карту города, бесплатное посещение музеев, экскурсию по центру Екатеринбурга, а также скидки на услуги ресторанов, баров и, возможно, отелей.

«Для туриста «Карта гостя» – это возможность «в одном окне» получить информацию о городе и сэкономить при посещении заведений. В наш пакет входят не только скидки, но и путеводитель почти на 200 страниц, карта города. Причем в англоязычной версии мы постарались объяснить иностранным туристам российскую специфику – не только рассказываем о культурных объектах, но и говорим, что такое хрущевка, чем люди в Екатеринбурге и России зарабатывают на жизнь и так далее. Для жителей России, конечно, такой информации не требуется, поэтому русскоязычный вариант сопровождения карты другой, – пояснил на брифинге для СМИ один из разработчиков «Карты гостя», директор Музея истории Екатеринбурга Сергей Каменский. – Сейчас в проекте согласились участвовать более 20 музеев, думаем, постепенно эта цифра увеличится до 30 – то есть в проект войдут все ключевые музеи города. В «Карту гостя» в летний период будет входить бесплатная экскурсия по центру Екатеринбурга, зимой пока думаем, нужна ли такая опция. Также летний вариант включает двухчасовую велопрогулку (прокат велосипедов). И турист еще получает подарок – какую-то сувенирную продукцию. Пока мы думаем дарить набор открыток с дополненной реальностью. Также обсуждается с турсообществом вопрос включения в проект отелей, которые могли бы предоставлять скидки на свои услуги».

Отвечая на вопрос «Нового Дня», почему же проект в 2007 году не был реализован, а сейчас создатели карты рассчитывают на успех, Сергей Каменский пояснил: за 11 лет кардинально изменился и сам проект City Pass, а главное – изменился Екатеринбург.

«По сути, в 2007 году это была не пластиковая карта, а такая книжка со скидочными купонами. Покупая ее, турист мог отрывать купоны и получать скидки на обслуживание в разных заведениях. Сейчас же это современный City Pass. Но самое главное – за 11 лет сильно изменился сам Екатеринбург. Турпоток вырос в разы. Более того в городе появились объекты, которые притягивают определенных туристов. Например, Ельцин-центр, куда идет целевой турист», – пояснил Сергей Каменский.

Будет ли проект популярен?

Конечно, пока сложно сказать однозначно, что «Карта гостя» будет пользоваться бешеной популярностью. В этом году проект – полностью дотационный. На выпуск первых карт, которые начнут продавать летом, мэрия Екатеринбурга выделила всего 2 миллиона рублей. Сколько карт удастся продать, неизвестно.

Но представители туристического сообщества уверены, что в Екатеринбурге при правильном подходе «Карта гостя» имеет шансы на успех.

«Зарубежный опыт показывает, что City Pass – успешный проект, но в России я не могу назвать опыт Москвы и Санкт-Петербурга положительным. Потому что изначально не была налажена система распространения карт среди туристов, при запуске проекта не проводились совещания с турсообществом. Екатеринбург должен этого избежать. Мы сейчас, на этапе подготовки, учтем, как именно распространять карты среди туристов, как доносить до них информацию. Также важно, чтобы пакет услуг в «Карте гостя» был полным, востребованным», – высказал свое мнение исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.

Где будет продаваться «Карта гостя» и как она работает

Пока предполагается, что «Карта гостя» будет продаваться на базе музеев в центре Екатеринбурга, в Ельцин-центре, сувенирных магазинах. Но точек продаж будет немного. Как пояснил Сергей Каменский, и в зарубежных городах распространением City Pass занимаются единичные точки продаж.

Екатеринбургский вариант «Карты гостя» будет выпускаться компанией «И-Сеть», которая много лет занимается выпуском и разработкой технологий для «Е-карты». По словам кураторов проекта, это позволит собирать статистические данные о туристах – жители каких стран какие развлечения предпочитают.

Несмотря на то, что «Карту гостя» выпускать будет, по сути, производитель электронных проездных, в этом году скидки на транспорт не включены в пакет услуг для туристов. Не исключено, что это будет сделано позднее.

Пока же система екатеринбургского City Pass будет работать следующим образом. Карта действительна 24 часа с момента активации. Ограничений на посещение музеев нет, за исключением одного: по одной карте зайти в музей можно лишь один раз в течение часа. Сделано это для того, чтобы несколько человек не могли проходить по одной карте, иначе проект будет убыточным. Кстати, срок действия карты – сутки – также обоснован экономическими причинами: если не вводить такое ограничение, проект станет экономически невыгодным.

Купить «Карту гостя» смогут не только туристы, но и екатеринбуржцы, желающие интересно провести выходные. Пока для горожан нет отдельного продукта, но в Музее истории Екатеринбурга обещали подумать, как усовершенствовать проект, чтобы привлечь и городскую аудиторию.

«Мы принципиально за то, чтобы «Карта гостя» стала еще и «Картой горожанина». Мне кажется, интересно посмотреть на свой город как на незнакомый, сходить летом на экскурсию, погулять. Ограничений при продаже не будет. Но чтоб горожане покупали, надо карту оптимизировать, сделать дополнительные опции. И мы будем думать, какие именно», – пообещал Сергей Каменский.

Предполагается, что продажа «Карт гостя» начнется летом. С сегодняшнего дня на сайте мэрии Екатеринбурга запустят голосование: какой объект сделать символом карты. Горожане могут выбрать из восьми вариантов: Водонапорная башня, здание администрации, «Динамо», дом Севастьянова, гостиница «Исеть», «Екатеринбург-Сити», Храм-на-Крови, цирк. После того, как голосование завершится, начнется выпуск карт с выбранным екатеринбуржцами дизайном.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Семен Саливанчук

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