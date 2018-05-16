В Академическом уже можно купить первые двухуровневые квартиры (ФОТО)

Академический район продолжает радовать и удивлять покупателей качественными новинками.

Хит мая – старт продаж дома с эксклюзивным предложением: двухуровневые квартиры с отдельным входом с улицы. По степени комфорта такая квартира сравнима с загородным домом. Именно здесь благодаря светлому пространству, высоким потолкам, современным планировкам можно ощутить новый уровень комфорта.

Если нужен классический вариант, то в доме представлены и стандартные 1-2-3-комнатные квартиры. Еще один несомненный плюс предложения – невысокая этажность: в доме 9 этажей, а на этаже по 4 квартиры.

Дом с долгожданными двухуровневыми квартирами расположен в новом квартале района. Выходя из подъезда, жители окажутся вблизи набережной, на аллеях, где можно неспешно прогуливаться с семьей или играть с детьми. Особое внимание застройщик уделяет ландшафтному дизайну и озеленению пространства, благодаря чему квартал станет стильным и современным. Проектом предусмотрено строительство в квартале новой школы со стадионом и двух детских садов.

В новом квартале застройщик предлагает серию решений, которые сделают жизнь больших семей максимально комфортной.

Покупателям доступны: двухуровневые 3- и 4-комнатные квартиры с отдельным входом площадью до 140 кв. м; 1-2-3-комнатные квартиры площадью до 100 кв. м; просторные кухни-гостиные до 40 кв. м; окна в комнатах высотой 1,8 м, что обеспечивает максимальные возможности для естественного освещения; светлая современная чистовая отделка; функциональные планировки, правильные геометрические формы комнат для удобной расстановки мебели; лоджии площадью до 5,5 кв. м с остеклением; подземные и надземные паркинги.

Сдача дома – III квартал 2019 года. Важная особенность дворов квартала на набережной: они закрыты для въезда машин. Во дворе будет спокойно и безопасно, а благодаря игровым развивающим комплексам Kompan дети разных возрастов найдут занятие по душе.

Добавим, что офис продаж Академического работает 7 дней в неделю. Здесь можно получить подробную консультацию, обсудить варианты и купить квартиру. Подобрать кредит на выгодных условиях и подать заявку на рассмотрение можно в ипотечном центре, который также находится в офисе.

Новинка сервиса: сертификат на индивидуальный эскизный дизайн-проект квартиры, который получают новоселы при покупке.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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