В посылках из Германии с детскими пазлами оказалось 16 кг наркотиков

Крупную партию наркотиков нашли в коробках из-под детских пазлов, присланных из Германии.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Почты России, крупный международный канал поставки наркотиков был перекрыт оперативниками УФСБ по Москве, сотрудниками ФТС и службы безопасности Почты России. В ходе осмотра посылок с помощью рентгенологического оборудования в одном из сортировочных центров столицы было выявлены международные почтовые отправления с подозрительными вложениями. При досмотре в пяти коробках из-под пазлов, предназначенных для детей от 3 до 6 лет, было обнаружено в общей сложности 16 кг метамфетамина.

При получении посылок в отделении связи Екатеринбурга был задержан 33-летний мужчина. При обыске в его съемной квартире найдена посылка с вложением МДМА, полученная ранее. Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере».

Москва, Екатеринбург, служба информации

Москва, Екатеринбург. Другие новости 16.05.18

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