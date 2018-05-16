Война с яблоками: в Екатеринбурге уничтожили 4 тонны санкционки (ФОТО)

Свердловское управление Россельхознадзора отчиталось о самом крупном уничтожении санкционных продуктов с начала текущего года. Сегодня на одной из плодоовощных баз Екатеринбурга было обнаружено 275 коробок со свежими яблоками. Партия была без сопроводительных документов и со следами перемаркировки. Общий вес фруктов составил 3791 килограмм. Контрольное мероприятие проводилось совместно с сотрудниками ФСБ и транспортной прокуратуры.

Санкционный товар был изъят из оборота и отправлен на мусорный полигон, где его раздавили бульдозером и смешали с землей. Добавим, что Россельхознадзор регулярно выявляет запрещенные к ввозу в России продукты, и чаще всего это именно яблоки.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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