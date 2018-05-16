Активы не продаем, майнинг-фермы не строим, а вот теплосети апгрейдим – прошла видеоконференция председателя правления «Т Плюс» Дениса Паслера с регионами

Сегодня компания «Т+» подвела итоги отопительного сезона на объектах Свердловского филиала и в целом на российских. В режиме видеоконференции председатель правления группы «Т Плюс» Денис Паслер изложил основные достижения и задачи по областям, а журналисты задали вопросы. Некоторые проблемы волновали прессу всех регионов, а некоторые были абсолютно специфичны.

Были «хайповые» вопросы про майнинг-фермы – не собирается ли «Т Плюс» их строить (нет, не собираемся строить, ответил Паслер), и тепличные хозяйства при котельных (нет, не практикуем, это сторонние организации, на общих условиях получающие услуги), и насущные для всех регионов: как бороться с двойными квитанциями (идти в суд), как решается проблема изношенных сетей (во всех регионах существуют инвестпрограммы, предусматривающие замену старых трубопроводов на новые системы, с датчиками протечек, утеплением и пропускной способностью).

Например, в центральной полосе России очень развит институт так называемых крышных котельных, рассчитанных на обеспечение горячей водой одного дома. При всей привлекательности данного устройства, техническое его обеспечение и ответственность за его работу несет управляющая организация, и именно этот факт стал серьезным камнем преткновения. Котельные ломаются, составляющие узлы изнашиваются, периодически требуя замены и технического обслуживания, и в результате кажущаяся экономия выливается в круглые суммы и проблемы, которые приходится решать управляющей компании или самим жильцам. Большинство из них с задачей не справляется, но заключить договор с ресурсоснабжающей организацией напрямую запрещает закон (п.54 постановления правительства №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных и жилых домах»).

По Свердловской области, и в частности, по Екатеринбургу цифру в 2,5 млрд инвестиций председатель правления «Т Плюс» подтвердил. Кроме того, Денис Паслер рассказал, что проект по автоматизации центральных тепловых пунктов будет закончен в следующем году: «В этом году по плану должны перевести на современный режим работы 300 ЦТП, в следующем – оставшиеся 60-70. Проект в стадии завершения. Больше половины ЦТП уже работают в автоматическом режиме, на остальных идут пуско-наладочные работы».

Напомним, раньше температура воды, расход, давление и прочие параметры регулировались вручную. Обходчики за всю смену могли обойти не более 10 ЦТП. После объединения с Екатеринбургской сетевой компанией (ЕТК) первым же проектом «Т Плюс» стала автоматизация ЦТП. Автоматическое управление будет более корректно поддерживать параметры, а также контролировать информацию о состоянии сетевой, передавая ее в единую диспетчерскую. Кроме того, реализуется и инвестпроект по замене сетей – новые трубы с ППУ (пенополиуретановой) изоляцией, датчиками протечек, антикоррозийной изоляцией. Общая сумма вложений около 2,5 млрд.

После видеоконференции с федеральным начальством, региональный топ-менеджмент рассказал о стоянии дел в области и городе. Оказалось, что в Березовском уже заключили концессионное соглашение (вид партнерства между частной организацией и властными структурами), причем в этом году введены трехсторонние соглашения, когда появляется третья сторона – гарант обязательств власти, в нашем случае – областное правительство.

«Мы начинаем сразу с инвестиционных проектов, – рассказал Владимир Бусоргин, директор Свердловского филиала ПАО «Т Плюс». – Они предусматривают замену старого изношенного оборудования на современное. И мы четко проговариваем с партнером срок и способ возврата инвестиций. И это полный миф, что вопрос решается только за счет повышения тарифов. Как объяснил директор компании «Энергосбыт плюс» Георгий Козлов, все инвестиции спокойно окупаются без щемящих душу горожан тарифных повышений, если сборы по обязательствам не ниже 97%. Неплатежи – большая проблема, но таких управляющих компаний, у которых задолженность более 3 месяцев, не так много. На вопрос, как же «Энергосбыт» собирается бороться с неплатежами и будет ли прибегать к коллекторской службе, Козлов ответил, что хотя и «выключить рубильник» остается самым действенным, компания справится без коллекторов, цивилизованными способами: «У нас есть свои рычаги, в том числе такие, как информирование через СМС и интернет, на худой конец, депонировать средства на время разбирательства спора в суде – в этом случае должник сам будет заинтересован в скорейшем решении вопроса».

А главный инженер Т плюс Андрей Шмельков рассказал, что самое катастрофическое состояние сетей на сегодня в Екатеринбурге – на Компрессорном и Химмаше. А также сообщил, что второй этап опрессовок планируется не раньше 31 июля, после «всех великих дел» – чемпионата мира по футболу и Иннопрома.

Екатеринбург, служба информации

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