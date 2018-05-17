В Екатеринбурге легковушка влетела в столб, уходя от полицейской погони (ФОТО)

В Екатеринбурге полицейская погоня за водителем закончилась ДТП. Легковушка влетела в столб, двое пострадали.

Авария произошла ночью на 10 км дублера Сибирского тракта. Автомобиль Skoda не остановился по требованию сотрудников ГИБДД, после чего началась погоня. Уходя от полицейской машины, водитель иномарки не справился с управлением и влетел в фонарный столб.

От удара машину закрутило и отбросило на другой столб. По информации службы спасения «Сова», водитель и пассажирка в тяжелом состоянии доставлены в ГКБ №24. Обстоятельства ДТП выясняются.

Екатеринбург, служба информации

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