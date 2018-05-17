Две недели до психологического барьера. Посевная-2018 для аграриев началась крайне неудачно

Министр сельского хозяйства Свердловской области Дмитрий Дегтярев заявил об отставании сроков посевной кампании.

В этом году из-за неблагоприятных погодных условий сроки посевной сдвинулись на 10-15 дней. Этому способствовали низкие температуры и переувлажнение почвы. На сегодняшний день яровыми засеяно 40 тысяч га при плане 484 тысячи га. Тогда как год назад в этот день было засеяно уже 55% яровых, сообщил Дегтярев сегодня на заседании регионального правительства.

В то же время министр отказался делать прогнозы по дальнейшему ходу посевной кампании и видов на урожай. «Все будет зависеть от последующих вегетативных периодов», – сказал он.

Дегтярев отметил, что прошлым летом условия тоже не были благоприятными, шли дожди, но в итоге удалось собрать один из лучших урожаев за последние годы. По его словам, 1 июня является психологическим барьером для аграриев, поэтому к первому дню лента они постараются засеять максимальное количество площадей.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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