Свердловчан призвали участвовать в посадках – начнут с Екатеринбурга, Березовского и Сысерти

В ближайшие выходные в Свердловской области отметят Всероссийский день посадки леса. На трех площадках всем желающим будут выдавать саженцы.

Как рассказали в департаменте лесного хозяйства Свердловской области, жителей Екатеринбурга ждут в Юго-Западном лесопарке. Там на территории в гектар с 10 утра до часу дня посадят тысячу сосен. Желающим будут выдавать не только саженцы, но и штыковые лопаты. «Площадки находятся рядом с пересечением улиц Соболева – Муранова. Ориентир – напротив дома № 19 по Соболева», – пояснили в департаменте.

Вторая площадка расположена в 17 км от Екатеринбурга, не доезжая до поселка Садового. Там также с 10 утра до часу дня будут раздавать саженцы сосны, но посадки будут идти с помощью инструмента лесников – меча Колесова. «На повороте к поселку Садовый с объездной дороги Верхней Пышмы будет стоять уазик с надписью «Лесная охрана», сама площадка расположена в 500 метрах от поворота. На площадке будет работать полевая кухня», – рассказали в лесном ведомстве.

Наконец, третья площадка на 3,6 га будет в Сысертском районе. «Специалисты лесничества проведут инструктаж по технологии посадки леса мечом Колесова и распределят участников по посадочной площадке. Планируемое время сбора на всех площадках – 10:00, начало работ в 10:30 и далее по мере прибытия участников», – сказали в департаменте.

Там напомнили, что ждут привитых от клещевого энцефалита добровольцев, одетых в специальную одежду, обработанную от кровососущих членистоногих.

Екатеринбург, служба информации

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