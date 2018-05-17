Прокуратура заставила минстрой выдать сиротам квартиры

В Красноуфимске четверым сиротам выдали квартиры от минстроя, но только после вмешательства прокуратуры. В течение нескольких лет «выпускники» детдомов вынуждены были жить у знакомых, в общежитиях или в съемном жилье из-за того, что министерство нарушало закон.

«Так, 21-летний местный житель, оставшийся в малолетнем возрасте без попечения родителей, в 2013 году был поставлен на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении. Однако по достижении совершеннолетия жильем он обеспечен не был и вынужден проживать у знакомых. В связи с этим прокурор обратился в суд с иском, в котором потребовал обязать Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области приобрести и предоставить сироте жилое помещение. Районный суд удовлетворил заявленные прокурором исковые требования в полном объеме», – рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

В итоге уже в мае этот юноша и еще три сироты получили квартиры в новостройках по договорам спецнайма.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 17.05.18

Свердловчан призвали участвовать в посадках – начнут с Екатеринбурга, Березовского и Сысерти. / Две недели до психологического барьера. Посевная-2018 для аграриев началась крайне неудачно. / Депутаты превратились в кандидатов: кто из нынешней думы Екатеринбурга идет на выборы и под чьим «флагом». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»