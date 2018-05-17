Авиацию МЧС из Екатеринбурга угнали в Удмуртию на пожар на полигоне боеприпасов

Авиация МЧС переброшена из Екатеринбурга в Удмуртию, чтобы тушить пожар на полигоне по ликвидации боеприпасов в Пугачево. Об этом сообщили в региональном управлении ведомства. Туда направлены самолет-амфибия Бе-200 и вертолет Ми-8 с водосливным устройством.

«С экипажами воздушных судов проведен дополнительный инструктаж. Экипажам категорически запрещено залетать в эпицентр пожара, в зону, где фиксируются факты взрывов. Применение авиации направлено на защиту населенных пунктов, на предотвращение перехода огня на жилье и социально значимые объекты», – сообщил заместитель начальника Сибирского регионального центра МЧС России Андрей Груздов.

Напомним, 7 лет назад из-за пожара на территории воинской части в селе Пугачево взорвались хранящиеся там боеприпасов.

Екатеринбург, служба информации

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