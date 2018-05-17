Наконец-то лето: в выходные в Екатеринбурге потеплеет до +26

Прохладная погода, установившаяся в Екатеринбурге, наконец-то сменится по-настоящему летним теплом. По крайней мере, так обещают синоптики.

Сегодня днем воздух прогреется до +18 градусов. В пятницу будет прохладнее – только до +13. В субботу столбики термометров поднимутся до +17 градусов, а уже в воскресенье погода и вовсе разойдется – ожидается до +26.

Также в выходные возможны небольшие осадки.

Екатеринбург, служба информации

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