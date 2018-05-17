В выходные трамваи не будут ходить на Вторчермете и в центре Екатеринбурга

В предстоящие субботу и воскресенье из-за ремонта трамвайных путей будет закрыто движение трамваев на Вторчермете – вагоны из центра пойдут в Южное депо и до «Ботанической». А в воскресенье временно ограничат движение трамваев по проспекту Ленина: там пройдет полумарафон «Забег».

Как сообщает ЕМУП ТТУ, на Вторчермете трамваи не будут ходить 19 и 20 мая с 9 до 17 часов. Из-за капитального ремонта путей на перекрестке Титова – Братская трамваи не смогут проехать от улицы Фучика до станций «Вторчермет» и «Керамика». Трамваи № 1, 14, 15, 25, 27 и 34 пойдут до Южного депо и станции метро «Ботаническая».

А в воскресенье, 20 мая, с 10:15 до 14:30 будет закрыто движение трамваев по проспекту Ленина от улицы Луначарского до улицы Гагарина, а также – по Гагарина от Блюхера до Малышева. Ограничения вводятся из-за проведения полумарафона «Забег». В это время направление следования изменят трамваи № 4, 5, 8, 13, 15, 18, 22, 23, 26, и 32.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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