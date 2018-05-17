В уральском «Мегафоне» новый топ-менеджер

В уральском филиале «Мегафона» произошли новые кадровые назначения. Направление В2В возглавил Владимир Мышенко, который займется внедрением комплексных цифровых решений для предприятий региона, а также повышением уровня сервиса и качества обслуживания бизнесменов.

«Главная цель данного организационного изменения – более фокусная ориентация на корпоративных клиентов. Приоритетные задачи – укрепление позиций компании в Свердловской области за счет внедрения комплексных телеком-разработок на предприятиях региона, привлечение новых партнеров, повышение лояльности существующих клиентов, как следствие – увеличение нашей доли рынка в бизнес-сегменте», – отметила директор Свердловского отделения «Мегафона» Инна Джур.

На Урале более 35 тысяч компаний выбирают «Мегафон» в качестве поставщика телеком-услуг, из них каждая третья из Свердловской области. По статистике корпоративных запросов, сегодня каждое третье обращение бизнеса к оператору относится к внедрению дополнительных телеком-услуг и «умных» решений для оптимизации производственных процессов.

«Выбор в пользу «Мегафона» я сделал еще 8 лет назад, когда стал абонентом, а с появлением новых услуг и сервисов – «Мегафон.ТВ», pressa.megafon.ru, стал еще более активным цифровым пользователем. Возглавлять корпоративное направление в ключевом для бизнеса регионе – большая ответственность и амбициозная задача. Считаю «Мегафон» лидером по новейшим телеком-технологиям. Используя имеющиеся технические возможности, в рамках общего курса на цифровизацию, мы реализуем для клиентов любые нестандартные решения», – отметил руководитель по развитию корпоративного бизнеса в Свердловской области Владимир Мышенко.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 17.05.18

Сразу после субботника наркодилеры обновили рекламу в школах (ФОТО, ВИДЕО). / В выходные трамваи не будут ходить на Вторчермете и в центре Екатеринбурга. / Один из дятловцев мог выжить: экспертиза ДНК показала, что в его могиле – не он. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»